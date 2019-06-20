Правительство "назначит" единственного оператора дорожных камер

Правительство России готовит распоряжение, по которому установкой новых дорожных камер будет заниматься компания "ГЛОНАСС БДД" – дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС", пишет "Коммерсантъ".
Интерес представляет структура собственников будущего оператора дорожных камер. По данным kartoteka.ru, 100% компании "Сотка высоток" принадлежит Артему Лопатину, а в числе ее учредителей – казанский производитель дорожных камер ООО "Автодория" и ООО "Миг", учрежденное ПАО "Таттелеком". "Автодория", в свою очередь, была учреждена казанским ООО "Стартобаза", совладельцем которой выступала Светлана Никифорова – жена бывшего главы Минкомсвязи Николая Никифорова. Сам Никифоров до сих пор входит в совет директоров АО "ГЛОНАСС".
Информация о едином поставщике содержится в телеграмме главам регионов, подписанной руководителем Минкомсвязи Константином Носковым. Компания была создана для разработки автоматизированной системы контроля и повышения безопасности на дорогах. В базе kartoteka.ru содержится информация о том, что 34% компании принадлежит корпорации "Ростех", 30% – АО "ГЛОНАСС", 36% – ООО "Сотка высоток".
Как отмечает издание, с идеей определить единственного поставщика выступил "Ростех", обратившись к президенту России Владимиру Путину.
Правительство уже предложило регионам условия для заключения новых контрактов по закупке и эксплуатации камер. Тариф на аренду одного комплекса – 65-90 тысяч рублей в месяц или 150–250 рублей за предоставление информации о правонарушении. Последний вариант используется в некоторых регионах. Например, в Подмосковье "МВС Групп" получает 244 рублей за каждый оплаченный штраф, в Тамбове – 243 рубля, в Курганской области – 150-345 рублей. Всего "МВС Груп" в 2018 году заработала 3,1 млрд рублей.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что в инициативе "проглядывается чье-то желание перенаправить финансовые потоки от штрафов".
"Скорее всего, "дочка" госкорпорации будет нанимать производителей комплексов и подрядчиков за небольшие деньги, а лакомый кусочек – основную прибыль от постановлений – оставлять себе", – подчеркнул Лысаков.
Источник издания, знакомый с деталями разработки решения, также сообщил, что в Минтрансе, Минкомсвязи и Минэкономразвития были удивлены предложением назначить единого поставщика для установки камер. "Это явно нарушает принципы конкуренции. Непонятно, кто и по каким критериям оценивал стоимость аренды камеры или информации о нарушениях", – сказал источник.
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