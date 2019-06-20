Жительница Новоалтайска получила реальный срок лишения свободы за неуплату средств на содержание своих детей, сообщили в краевой прокуратуре.
Так, установлено, что женщина, будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей, более шести месяцев повторно и умышленно уклонялась от уплаты алиментов.
При этом в центр занятости населения она не обращалась, а неофициальные заработки расходовала на собственные нужды.
"С учетом личности виновной, которая ранее дважды привлекалась к уголовной ответственности по аналогичной статье, суд приговорил ее к семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", – добавляют в правоохранительном ведомстве.
Комментарии