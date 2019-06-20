Потерпевшие требуют пожизненного заключения за убийство Михаила Седова

Семья убитого барнаульца Михаила Седова требует максимально строгого наказания для обвиняемых в преступлении. Об этом стало известно на первом заседании суда, которое прошло сегодня, 20 июня в Барнауле.

Напомним, 2 октября 2018 года 38-летний житель Барнаула и его автомобиль бесследно пропали. Тело Михаила Седова обнаружили через несколько дней в лесополосе. Чуть позже по подозрению в убийстве мужчины ради наживы задержали двух 21-летних парней: Михаила Поспелова и Евгения Кочергина. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы, они попросили, чтобы их судили присяжные заседатели. 20 июня судья установил личности участников процесса и разъяснил им права. На следующем заседании, которое состоится 8 июля, сформируют коллегию присяжных заседателей, которые будут выносить вердикт по делу.

"Я все знаю про папу"

Поддержать семью Седова в суд пришли около 15 человек. Мать убитого не могла сдержать слез еще до начала заседания. Коллеги и знакомые тихо говорили о том, что Михаил был очень спокойным человеком, никогда ни с кем не конфликтовал.

"Ничто не предвещало беды. Когда узнала, что Миша пропал, то просто был ужас. Я не верила в произошедшее. Надежда была, что он живой, до последнего момента, ждали, что потребуют выкуп. У нас далеко не новый автомобиль, он постоянно ставил его в гараже", – вспоминает тот ужасный вечер Виктория Переясловская. Теперь ее пятилетняя дочь и девятилетний сын будут расти без отца.

Вдова рассказывает, что дети все знают: скрыть пропажу супруга и убийство от них было невозможно: "Мишу искали всем городом, поэтому от детей ничего нельзя было скрыть. Четырехлетняя дочь сказала, что все знает про папу и объяснила, что в подъезде была фотография, на ней был папа и его машина".

Никто со стороны обвиняемых связаться с семьей Седова не пытался, никаких извинений или предложений как-то финансово поддержать от них не поступало. По словам Виктории, мать задержанного Поспелова с ней даже не здоровается.

На обвиняемых Виктория Переясловская подала иск о возмещении морального вреда в размере 4,5 млн рублей.

Обвиняемые

Михаил Поспелов все судебное заседание не сводил глаз со своей мамы. Видно было, что он нервничает, как старшеклассник, который испуганно ждет результатов контрольной. На вопросы судьи рассказал, что не судим, холост и имеет среднее специальное образование.

Мать Поспелова следила за тем, чтобы журналисты не включали диктофоны, а на просьбу рассказать о сыне, возмутилась: "Почему я вам должна что-то говорить?"

Евгений Кочергин – студент четвертого курса Аграрного университета. Ранее также судим не был и по другим делам не привлекался. Кочергин был задержан 25 октября 2018 года – на два дня дольше пробыл на свободе, чем Поспелов.

С убитым парни не были знакомы. Мотивы их поступка будет выяснять суд, на предварительном следствии причиной преступления назвали желание завладеть автомобилем убитого.

Настаивать на максимуме

Представитель вдовы Михаила адвокат Дмитрий Липатников рассказал о том, что они будут настаивать на максимально строгом наказании: "Есть практика, что пожизненное дают, но крайне редко. Обвиняемые воспользовались возможностью привлечь присяжных заседателей – это их право. Мы считаем справедливым максимально строгое наказание. Учитывая, что на смертную казнь наложен мораторий, по соответствующей статье грозит пожизненное лишение свободы".

Напомним, вечером 2 октября 2018 года в гаражно-строительном кооперативе на улице Малахова обвиняемые планировали угон автомобиля. В поле их зрения попала машина 38-летнего Михаила Седова (Subaru, – прим. ред.). Парни избили владельца авто металлическими монтажками, закрыли его в багажнике и вывезли на озеро Пионерское. Там они нанесли мужчине пять ножевых ранений, а его тело спрятали в лесу. Машину Михаила угонщики бросили в районе пос. Власиха, на ул. Ковыльной, забрав только деньги.