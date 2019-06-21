Если еще в 2017-2018 годах в Барнауле застройщики предпочитали сдавать квартиры в новостройках больше под чистовую отделку, то сейчас вариантов с готовым ремонтом становится все больше. Девелоперы объясняют это тем, что возрастает спрос на жилье "под ключ", где не надо тратить много денег на ремонт, а можно сразу заехать и жить. Тенденция связана, с одной стороны, с предпочтениями молодых семей, желающими поскорее переехать в собственную квартиру, с другой – с высокой стоимостью ремонта, в случае если делать его с нуля.

Каковы главные плюсы покупки квартиры с готовым ремонтом?

Во-первых, цена. Квартира "под ключ" может оказаться дешевле, хотя изначально кажется иначе. Оговоримся: безусловно, жилье с голыми стенами и бетонной стяжкой можно купить на 10-20% дешевле, чем с готовым ремонтом. Но есть важный момент, который стоит учитывать заранее. Если делать ремонт самим, заказав проект и дизайн, а затем и работы у специалистов, то квартира может оказаться дороже на 30-40% и выше первоначальной цены. Поэтому зачастую вариант "под ключ" оказывается выгоднее.

Фото из архива ЖК "Новый Квартал"

Во-вторых, экономия времени. Всем известны случаи, когда ремонт затягивается на долгие месяцы по разным причинам: нет нужных материалов, недобросовестные подрядчики, закончились деньги и т.д. Квартира с готовым ремонтом позволит уже сразу пользоваться благами нового жилья. Тем более если вы переехали с окраин в долгожданный центр, то экономить время и деньги на дорогу вы начинаете сразу же.

В-третьих, гарантия на ремонт. Как правило, застройщик устанавливает гарантию на основные узлы и элементы квартиры. И если есть недочеты, то они бесплатно устраняются.

Конечно же, среди предложений на рынке квартир в новостройках с готовым ремонтом есть различные варианты по качеству и дизайн-решениям. Одним из передовых и наиболее выгодных в этом плане вариантов эксперты считают квартиры в ЖК "Новый квартал" от строительной компании "Мой дом".

Фото из архива ЖК "Новый Квартал"

Первое, что внушает доверие, это высокий уровень материалов: качественные обои, натяжные потолки, ламинат вместо дешевого линолеума.

Второе – это дизайн. Заходя внутрь, вы попадаете не в жилье 1990-х и начала 2000-х, а в современную европейскую квартиру с ремонтом в популярном сейчас скандинавском стиле. Не нужно пытаться воспроизвести его самостоятельно, он уже готов!

Далее – стоимость ремонта "под ключ" начинается от 190 тысяч рублей. Согласитесь, это выгодно и привлекательно. Есть также варианты покупки квартир с мебелью, если вы это пожелаете.

И главное – эти квартиры продаются в центре Барнаула, где есть все необходимое для жизни.

Фото из архива ЖК "Новый Квартал"

ЖК "Новый квартал" находится на пересечении улиц Крупской и Челюскинцев. Закрытая охраняемая территория, многоуровневая парковка, эргономичные планировки и качественные материалы, месторасположение – все эти плюсы есть у "Нового квартала".

Посмотреть квартиры и все преимущества ЖК "Новый квартал" можно, записавшись на бесплатную экскурсию по телефону 8 (3852) 533-991.