Назван вид рака, от которого чаще всего умирают россияне

Минздрав России рассказал о статистике смертности от онкологических заболеваний в 2018 году в стране, сообщает RT.
Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%. Коэффициент летальности при раке печени и внутрипеченочных протоков составил 38,4%. При раке пищевода — 29,9%.
При злокачественных новообразованиях в трахее, бронхах и легких показатель летальности составил 21,9%. Также высокий показатель летальности отмечается при раке глотки — 17,3%.
Самые низкие показатели летальности были зафиксированы при раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%, а также при раке щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%).
В целом по стране показатель смертности от онкологических заболеваний составил 6%.
Всего в 2018 году на диспансерном учете в России состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями.
Ранее алтайский пенсионер Владимир Лузай рассказал о том, что смог излечиться от рака поджелудочной железы четвертой стадии с помощью соды и перекиси водорода. Медики раскритиковали такие методы лечения болезни.
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