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Мусорный оператор после "Прямой линии" ответил на жалобу на рост тарифа

, ИА "Амител"
В компании рассказали, что мужчина, оказывается, нечаянно платил совсем другой организации
В компании также прокомментировали видео, на котором показана свалка мусора / Фото: kvnews.ru

В компании также прокомментировали видео, на котором показана свалка мусора / Фото: kvnews.ru

Житель Омской области Роман Дмитриев, пожаловавшийся в ходе "Прямой линии" президенту России Владимиру Путину на рост тарифов за вывоз мусора, переплачивал не той организации по ошибке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию "Магнит", являющуюся региональным оператором.

Живущий в частном доме Дмитриев спросил у президента, почему после начала мусорной реформы сумма в квитанции стала больше, а в работе компании ничего не меняется. По словам мужчины, до реформы он платил около 90 рублей в месяц, после – 133, а в последней квитанции сумма выросла уже до 266 рублей.

Путин заявил, что попросит ФАС обратить внимание на жалобу жителя Омска. СК РФ начал доследственную проверку.

"Что касается слов омича о том, что плата за май у него выросла со 133 рублей до 266 рублей, то, по предварительной информации, мужчина ошибочно заплатил не той организации за услугу. Сейчас этим вопросом занимаются экономисты регоператора", – рассказали в компании.

В компании также прокомментировали видео, на котором Дмитриев продемонстрировал свалку мусора, которую не забирают.

"По адресу, указанному омичом, царит идеальный порядок и по отзывам местных жителей проблем с вывозом мусора из их жилого сектора не возникало", – заявили в компании.

Ранее Министерство образования Тверской области объяснило, почему обратившаяся на "Прямую линию" педагог высшей категории получает зарплату в 15 тысяч рублей. Чиновники заявили, что у педагога, скорее всего, нагрузка меньше ставки, он не имеет классного руководства и не получает доплаты по предмету за проверку тетрадей.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

21.06.2019 14:22
krash

Вот так и живем. отмазки есть на все случаи жизни. Поэтому хоть жалуйся хоть нет - ничего в этой стране меняться не будет. Бедные будут беднеть - богатые дальше жиреть

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