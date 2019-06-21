Спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе ушел в отставку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального секретаря партии "Грузинская мечта" Каху Каладзе.
"Принятое решение является ответственностью перед народом", — заявил Каладзе.
На этой неделе в грузинской столице прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней приняли участие делегаты из России во главе с президентом МАП, депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.
Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.
Затем здание парламента захватили радикалы. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.
В четверг, 20 июня, начался антиправительственный митинг, в результате столкновений полиции и протестующих пострадали по меньшей мере 240 человек.
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