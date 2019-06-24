Правда ли, что банки даже за небольшую просрочку по ипотеке могут выставить заложенную квартиру на продажу? Почему на торгах ее выставляют значительно дешевле? Имеет ли значение, если в квартире проживают несовершеннолетние дети и семья многодетная? На все эти вопросы теперь может ответить жительница Барнаула Юлия Батова, которая сейчас судится, чтобы вернуть трехкомнатную квартиру, о продаже которой она даже не знала.
Квартиру она купила за 2 млн 150 тысяч рублей, причем в ипотеку в банке взяла всего 500 тысяч рублей, и 380 из них почти сразу погасила за счет материнского капитала. В 2017 году из-за финансовых проблем платить перестала. Но в банк договариваться она не пошла. В декабре 2018 года обнаружила в двери записку: ваша квартира продана, выселяйтесь. Оказалось, что банк, не увидев постоянных платежей, продал квартиру через суд и торги. За долг в 117 тысяч рублей.
Что было дальше, слушайте в записи эфира на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ). Детали рассказал юрист Юлии Батовой Константин Смоликов. Он также рассказал, как не допустить подобной ситуации, если у вас есть просрочка по ипотеке.
Комментарии
Пусть Эхо квартиру выкупит и в зад подарит.
Договор нужно лучше читать и детьми не прикрываться.
Беспредел !!!! банкиры наглые , что ждать от таких .....
А банк сколько с разницы вернул за проданную квартиру? Оценка банка есть?