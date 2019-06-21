Ремонт объездной дороги начинают в Барнауле

В Барнауле в предстоящие выходные начинают работы по обновлению дороги в обход города. Одна из самых востребованных трасс в окрестностях краевой столицы попала в список дорог-участников национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В рамках проекта запланированы реконструкция моста через Барнаулку и расширение дороги.
Реконструкция моста
Как сообщили в Минтрансе Алтайского края, в рамках ремонта реконструируют мост через р. Барнаулка.
В ведомстве отмечают, что запланирован демонтаж старого искусственного сооружения, а затем возведение нового. Также будут заменены барьеры и перила, опоры освещения, обновят и тротуары.
При этом полного перекрытия движения на мосту не будет, — пообещали в минтрансе.
Ремонт на Кутузова
Ремонт будет проходить на участке дороги от моста до перекрестка с ул. Кутузова. Здесь запланировано уширение проезжей части. После окончания ремонта водители смогут двигаться по двум полосам в каждую сторону. На трассе также появятся барьерные и перильные ограждения, тротуары и новая дорожная разметка.
Добавим, из-за объема работ мероприятия на объекте будут проводиться два года – в 2019 и 2020 годах. Общая стоимость составит более 290 млн рублей.
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