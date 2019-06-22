Суббота, 22 Июнь, 04:33

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,13
€ 71,35
Обь
414см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Силуанов рассказал об ускорении темпов роста ВВП в июне

, ИА "Амител"
"У нас по апрелю был ВВП 1,7%, а до этого было 0,5% за квартал", - отметил министр
Силуанов заявил, что не надо результаты по месяцу смотреть / Фото: stolica-s.su

Силуанов заявил, что не надо результаты по месяцу смотреть / Фото: stolica-s.su

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что рассчитывает на ускорение темпов роста ВВП РФ в июне на фоне реализации нацпроектов, сообщает РИА "Новости".

"Не надо по месяцу смотреть. У нас по апрелю был ВВП 1,7%, а до этого было 0,5% за квартал. Поэтому сейчас разворачиваются национальные проекты. Уверен, что темпы роста будут в следующем месяце расти", — рассказал Силуанов.

Рост российской экономики в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года замедлился до 0,2%, а за январь-май составил 0,7%, сообщило свою оценку Минэкономразвития в пятницу. При этом министерство повысило оценку роста ВВП РФ в апреле до 1,7% с 1,6%.

Ранее Росстат  подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в первом квартале 2019 года на уровне 0,5%.

В конце мая глава Минэконразвития Максим Орешкин пояснил, что ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году, в том числе потому что слабая динамика в первом квартале была ожидаемой и на начало года обычно приходится самый маленький объем ВВП.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
03:56
Силуанов рассказал об ускорении темпов роста ВВП в июне 0
02:26
Медики нашли лекарство от ожирения и диабета в какао 0
01:01
Медведев ответил на обвинения президента Грузии в организации протестов 0
00:14
Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди 0
23:38
США предложили ввести санкции против госдолга России 0
23:16
Захарова рассказала о грузинском гостеприимстве 0
22:43
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 0
22:29
Тело серийного убийцы, простоявшее в музее 60 лет, кремируют в Таиланде 0
22:06
Отец Бутиной объяснил, почему родные не могут навестить ее в США 0
21:45
Житель Алтая зарабатывал деньги, раскладывая закладки с наркотиками 0
21:26
Травмированный ребенок рассказал, за что его била мать 0
21:02
Актер Дмитрий Певцов попросил у Путина театр 0
20:47
Ритуальщики методом давления переманили клиента у конкурентов в Волгограде 0
20:27
Предложение расширить полномочия инспекторов ГИБДД оценили в Госдуме 0
20:03
Парк "Прямая линия" построят в Красноярске после жалобы жителей Путину 0
19:43
Греф рассказал, как кибербезопасность сказывается на его сне 0
19:17
Глава парламента Грузии ушел в отставку через сутки после начала протестов 0
19:08
Коротко о главном: "Изумрудное" дело, компенсации депутатам и "эхо" Чернобыля
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 июня
18:57
Ремонт объездной дороги начинают в Барнауле 0
18:47
Плавучую скорую помощь на базе речного трамвайчика разработали в России 0
18:31
Трое жителей Алтая пришли в гости к женщине, выпили и изнасиловали 1
17:57
Оштрафованный за неуважение к власти россиянин пожаловался в ЕСПЧ 1
17:39
Роспатент назвал 100 лучших изобретений 2018 года: от ковша до склероза 0
17:27
Трассу под Барнаулом перекроют утром 24 июня из-за военных 0
17:12
Заключенный в Горном Алтае применил насилие в отношении сотрудника ФСИН 1
17:07
Инспекторам ГИБДД предлагают разрешить лишать прав на месте и без суда 7
16:48
Барселона и Салоники: названы города, где отдыхают российские школьники 0
16:31
Велосипед для собак угнали у брата Кейт Миддлтон 0
16:23
Мужчина в Бийске ограбил два расположенных рядом офиса микрозаймов 6
16:11
Жара, ливни, грозы и похолодание: штормовые выходные ожидают на Алтае 5
16:02
"Лето с педуниверситетом": почему для юных спортсменов эти каникулы – особенные 0
15:50
Маленькие самолеты планируют запустить в отдаленные села Алтая 0
15:35
Ребенок погиб после обрушения песчаного берега в Новосибирской области 0
15:22
Барнаульский футболист может сменить команду в Германии 2
15:13
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" сообщил о пополнении в семействе рысей 2
15:01
Три автомобиля столкнулось в спальном районе Барнаула 5
14:49
Перекрытие улиц Володарского и Парижской Коммуны продлили в Барнауле 0
14:33
Сидевший за убийство барнаулец избил полицейского и получил новый срок 14
14:25
Что выращивают в Алтайском крае: интерактивная карта аграрных зон 0
14:17
Мусорный оператор после "Прямой линии" ответил на жалобу на рост тарифа 2
14:03
Бесплатная еда стала поводом для свидания для трети женщин 7
13:48
"Роскосмос" перенес запуск ракеты "Протон-М" из-за неисправностей 0
13:32
Зэк прямо из колонии заработал на жителях Алтая более 200 тысяч за три месяца 11
13:21
Ученые рассказали, как развал колхозов в СССР повлиял на экологию 3
13:15
В АлтГТУ зачислили первого абитуриента 0
13:05
Ребенку из Горно-Алтайска, исписавшему Мемориал Победы, назначили наказание 8
12:51
Назван вид рака, от которого чаще всего умирают россияне 0
12:33
Теплосеть будут перекладывать два месяца на проспекте Космонавтов в Барнауле 1
12:22
Жириновский предложил ужесточить контроль за тарифами ЖКХ 2
12:16
Врач из Мьянмы потеряла лицензию из-за откровенных фото в соцсетях 9

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.