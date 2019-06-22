Железнодорожный районный суд Барнаула удовлетворил иск прокуратуры о закрытии спорткомплекса "Темп", сообщили Amic.ru в пресс-службе УФССП России по Алтайскому краю.
Спортивное сооружение по адресу проезд 1-й Балтийский, 9 признано не соответствующим требованиям пожарной безопасности граждан при проведении массовых мероприятий.
В связи с этим ближайшие концерты, в том числе "Дискотека СОЮЗ" отменены. По информации телеканала "Катунь 24", купленные билеты на выступление звезд эстрады 80-х и 90-х годов сохраняют свою силу, но оно перенесено на 20-21 сентября 2019 года.
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