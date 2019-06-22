Минпросвещения России разработало проект обучения в школах и колледжах при помощи компьютерных игр и мобильных приложений, сообщает ТАСС.
Проект, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, предусматривает запуск эксперимента по модернизации образовательной системы в рамках программы "Цифровая экономика" на 2019-2024 годы.
Его авторы уверены, что использование программ в игровой форме для обучения таким дисциплинам как "Информатика", "Математика" и "Технология" будут способствовать ускоренному получению знаний за счет мотивации.
Предполагается внедрение нескольких видов цифрового обучения. В их числе цифровые учебные симуляторы и тренажеры, виртуальные лаборатории, а также развивающие игры и мобильные приложения.
В случае одобрения, внедрение проекта стартует уже в ближайшую пятилетку.
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