Фото: avito.ru
Двухкомнатную квартиру площадью 82 квадратных метра продают в центре Барнаула за 10,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в монолитной высотке на улице Чкалова. Высота потолков три метра.
"В квартире выполнен дизайнерский ремонт, витражное остекление гостиной и обеденной зоны. Квартира укомплектована новой мебелью, встраиваемой техникой, двумя кондиционерами, дизайнерским освещением. Квартира оборудована системой "умный дом". Ванная комната и прихожая зона с системой "теплый пол", – отмечает автор объявления.
Имеется просторная гардеробная комната. Территория жилого комплекса огорожена, наличие парковочных мест во дворе дома, подземная парковка, на территории детская площадка, круглосуточная охрана.
Комментарии