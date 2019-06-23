Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление Владимира Путина в интервью телеканалу "Россия 1" о вероятности передачи Южных Курил Японии.
"Ну нет. Таких планов у нас нет", – подчеркнул президент России, уточнив, что страна продолжает программу по развитию инфраструктуры Курильских островов.
Сенатор назвал заявление российского лидера уверенным и своевременным, пишет ФАН.
"Это абсолютно конкретное и нормальное заявление гаранта Конституции страны", – заявил Джабаров.
По его словам, это совершенно разные вещи – призывать японцев к совместному ведению хозяйства и дарить территорию. Последнего никогда не случится, потому что Россия территориями не торгует, подчеркнул сенатор.
Россия и Япония уже многие годы ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Токио претендует на Южные Курилы, называя их своими северными территориями.
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