В вечернее время субботы, 22 июня, в микрорайоне Новосиликатный краевой столицы случился пожар.
Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", загорелась кровля большого частного жилого дома на улице Целинной.
По словам одного из барнаульцев, причиной возгорания стало попадание молнии в крышу.
На место происшествия прибыли пожарные. Они потушили огонь.
Комментарии
Ну, да, кто же на металлическую крышу ставит молниеотвод? Только дебилы-архитекторы, наверно...
Ну, да, кто же в скрепной России проектирует молниеотводы? Все же молитвы читают и боженька убережет? ага?