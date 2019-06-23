Телеведущая Елена Малышева в программе "Сегодня вечером" на Первом канале назвала диету, которую она считает самой лучшей в мире. Как сообщает РИА "Новости", это средиземноморская диета.
По ее словам, такие выводы подтверждаются исследованием, в ходе которого проанализировали 41 диету по ряду критериев.
Специалисты обращали внимание на такие показатели как скорость похудения, продолжительность сохранения результата, влияние на здоровье и наличие питательных веществ.
"Средиземноморская диета – это 1200 граммов зелени в день – ведро зелени, – поделилась телеведущая. – Поэтому средиземноморская диета не ограничивает калорийность: 1200 граммов зелени сможете – сами ничего не захотите".
Заслуженный врач России рекомендовала воздержаться от белковых и низкоуглеводных диет, а также диеты Дюкана. По ее словам, они в исследовании заняли последние места, потому что придерживающиеся их люди затем быстро теряют достигнутые показатели.
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