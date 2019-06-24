Россиянам предрекли недоступность бесплатного высшего образования

В России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 17%, а шансы получить высшее образование за счет государства уменьшатся на 25%, пишут "Известия".
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, число абитуриентов к указанному году станет больше на 15%. Поэтому шансы получить высшее образование за счет государства значительно уменьшатся.
Этому поспособствует и нацпроект "Образование", который направлен на привлечение студентов из-за рубежа.
Однако, как отмечается, и разрыв между числом абитуриентов и бюджетными местами достигнет почти 50%.
В докладе представлен прогноз суммарной численности выпускников школ и иностранных абитуриентов и контрольных цифр приема на бюджетные места по годам до 2024 года. Из него следует, что последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тыс. мест, затем он вырос до 597,6 тыс. и к 2019-му снизился до 518,4 тыс. В 2020 году прогнозируется его дальнейшее снижение на 2% и далее на 4% ежегодно – до 432,4 тыс. бюджетных мест в 2024-м.
Чем обусловлено сокращение бюджетных мест в вузах, в правительственном докладе не указано. В пресс-службе Минобрнауки оперативно не ответили изданию на этот вопрос.
Комментарии
Нам уже давно ничего бесплатного недоступно...
Вид у солдата должен быть лихой, и придурковатый!
дарагие расияне, мое дело продолжено
И это правильно! И в 10-11 класс надо ужесточить отбор. Многие любят вспоминать образование СССР, вот и надо вернуться к тому отношению выпускник основной школы\выпускник средней школы\ число бюджетных мест в вузах... И отменить все платные места в вузах... Может тогда и учиться в школе начнут, а не так как сейчас - 9-11 лет учатся и тысячи в 9 классах и сотни в 11 классах выпускников не могут математику сдать... А если сдадут на убогие 27 баллов профильную математике, то лезут потом с этими никчемными баллами в вуз и ведь поступают (зачастую даже на бюджет) и типа учатся...
24.06.2019 09:06
- гость -
совершенно точно!
к 2024 году вывалят те дети, которые родились в начало выдачи материнского капитала, когда начали рожать кому не попади за разовой маржой, не рассматривая такой расклад в будущем, когда на учебу будут квартиры родители продавать. Бюджетные места, господа россияне, рассчитаны на иностранцев, а вы держитесь. денег нет ....
Логично. В стране где нет строятся заводы, не нужны инженеры.
Будущим солдатам и крестьянам высшее образование ненужо.
P.S. однако в 1917 верхушке это все равно не помогло
Злобная бабка, а разве ВО должно быть роздано всем, в чем тогда его суть???
В меде уже давно так, на бюджет не реально попасть , зато иностранцев больше половины. Только по нашим больницам они не поедут, вот и получается и мед свой есть и работать некому.
Вот это было обидно. Я про маткап. У меня, например, просто возраст такой случился. Если не рожать, а продолжать работать, то гораздо большую сумму, чем этот маткап можно заработать, и головняков не иметь, и жить в свое удовольствие. А по существу вопроса: ну и фиг с этим высшим, они ни-че-го не даёт, не осталось базы и преподавателей. За те же деньги чадо можно у буржуев учить, с шансом получения гражданства другой страны. Парадокс в том, что и среднюю профессиональную школу развалили. Учиться негде. Через поколение получим тупое жующее стадо.
бесплатное высшее образование должно быть доступно (а оно в принципе так и есть) только тем у кого есть знания в голове после школы - сдай ЕГЭ по всем предметам не ниже 80 баллов и будет открыта дорога к бесплатному высшему образованию - даже выбирать придется куда идти... А если три предмета в сумме на 150, то о каком вузе можно говорить то... Хотя и с такими баллами умудряются поступить на бюджет (тут правда скорее так - лишь бы хоть куда пристроиться)... Пример, АлтГПУ прикладная математика 2018 год (приказ о зачислении тут https://www.altspu.ru/engine/download.php?id=26359) - зачисление со 146 баллами...
Злобная бабка, а разве ВО должно быть роздано всем, в чем тогда его суть???
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так нужно повышать качество образования и отсеивать народ по ходу учебы. Выпускать лучших из лучших. А сейчас учат не умных, а богатых. А потом удивляются низкому качеству знаний и умственных способностей выпускников. Чем больше поступят в ВУЗ тем лучше, но ни кто не говорит, что все должны закончить и получить диплом.
Закипело от комментариев...
Во-первых, с 80-тью баллами по каждому предмету в приличный Вуз на востребованную специальность пройти зачастую невозможно, нужен средний балл около 90 или даже 90+.
Во-вторых, в мед на бюджет , как раз реально попасть, там ещё более-менее сохранили бюджетные места. В прошлом году племянник с суммарными 265 баллами выбирал из списка: Барнаул, Санкт-Петербург, Томск. Девочка из Усть-Коксинского района из захолустной деревни набрала в сумме 290 баллов и прошла на бюджет ВЕЗДЕ , куда подала документы.
Но в целом ситуация близка к критичной. Нельзя сокращать количество бюджетных мест! Особенно страшно, что лодыри учатся за деньги, а дети со средними баллами 75-85 могут не получить образование из-за его недоступности. Почти во всех европейских странах вышка бесплатна, мало того, дети могут без проблем менять профиль образования прям кардинально, если в процессе обучения понимают, что не то выбрал...
Не знаю, может быть, целесообразно установить порог платно/бесплатно по результатам ЕГЭ? Но в разумных пределах, взять те же 80 баллов в среднем...
Но правительству нужно управляемое стадо, зачем учить население...
Вот почитал комментаторов и их мнение про то что высшее образование должно быть только для элиты и обалдел. Да высшее образование в идеале должно быть у всех! Это ведь не достижение какое-то, а просто уровень конкретного человека. А если так рассуждать как вы, так и школы и детские сады надо нафиг отменить! Пусть 1-2 будут мегаобразованными - а остальные гопотой! А что касается снижения доступности ВО, то у меня и у многих других уже давно вилы чешутся.