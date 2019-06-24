Штрафы за тонировку стекол автомобиля предложили отменить в Госдуме

Депутаты Госдумы предложили отменить штрафы за тонировку стекол для автомобилей, сообщает РИА "Новости".
"Законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, согласно которой управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей", – говорится в пояснительной записке.
По главы мнению Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, тонирование стекол в автомобиле – это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным.
Кроме того, как считают авторы инициативы, тонировка стекол позволяет экономить топливо в летний период, поскольку уменьшается необходимость пользоваться кондиционером.
Тонированные стекла также защищают глаза от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей.
Депутаты отмечают, что даже при полном соответствии светопропускания стекол ГОСТу, автовладельцы рискуют получить штраф: приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе.
Комментарии
У кого то из депутатов закончилась деньги на штраф за тонировку
денег много не бывает, вот и депутаты устали платить штрафы за тонировку. Квартплату еще нужно отменить
выборы выборы, депутаты флюгеры...
сперва одобрямс орали и всеми конечностями голосовали за отмену тонировки, теперь перекувыркнулись на месте...
Наконец то умные мысли начинают доходить до наших депутатов. Свершилось.
А ещё нужно издать Закон об обязательном тонировании лобового и боковых стёкол зеркальной пленкой,зеркалом во внутрь, и их розовые очьки так же!
Погрешность имеют все работающие, в том числе и депутаты
Как тонировка может сделать автомобиль безопасным?
Маразматики...