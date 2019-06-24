Медики рассказали об опасности яблок и груш для аллергиков

Яблоки, груши, фрукты с косточками, а также лесные орехи могут быть опасны для людей, которые страдают от аллергии на пыльцу, так как данные продукты провоцируют перекрестную аллергию, сообщает РИА "Новости".
Как рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы № 52 Москвы Елена Бобрикова, перекрестную аллергию вызывают сходные по строению молекулы других органических веществ.
Наличие в двух аллергенах однотипных белковых молекул "путает" совершенно разные по качеству продукты, реагируя на них одинаково. Около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Также отмечается, что частым симптомом перекрестной аллергии является зуд в полости рта, отек языка и гортани – так называемый оральный синдром. Симптомы появляются внезапно в процессе приема пищи, исчезают самостоятельно через некоторое время. Однако бывают случаи, когда может потребоваться экстренная медицинская помощь.
Для снятия аллергической реакции врач рекомендует применять антигистаминные препараты с минимумом побочных эффектов. Скорую помощь следует немедленно вызывать в случае внезапного падения артериального давления, коллапса в сочетании с зудом, сыпью, слезотечением и заложенностью носа, а также затрудненным дыханием или отеком.
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