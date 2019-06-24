Стрелок из Бийска Сергей Каменский завоевал золото Европейских игр. Международные соревнования проходят в Минске. В них участвуют около четырех тысяч атлетов из 50 стран Европы.
Бийчанин занял первое место в турнире смешанных пар в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. В финале алтайский спортсмен в дуэте с Юлией Каримовой из Ижевска оказались точнее другой российской пары – Анастасии Галашиной и Владимира Масленникова со счетом 16:12.
Бронзовыми призерами стали чехи Анета Брабцова и Филип Непейчал. В поединке за третье место снайперы из Чехии выиграли у норвежцев Жанет Дюстад и Хенрика Ларсена – 17:11. После победы Сергей Каменский поделился своими впечатлениями с корреспондентом сайта Sportbox.ru.
"Ощущения после победы потрясающие, эйфория, безумно счастлив за себя и свою подругу по команде. Мы отлично поработали, и эта победа точно придаст мне сил и вдохновения на оставшиеся здесь старты. Оптимистичное начало говорит о том, что продолжится все тоже хорошо, будем стараться. Мне в Минске предстоит еще три старта, так что уже совсем скоро предстоит освежить голову и начать работать".
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