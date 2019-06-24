Бывший студент юридического факультета осужден в Алтайском крае по обвинению в предоставлении своего паспорта для незаконного образования юридического лица, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В данный момент установлено, что в 2017 году к обвиняемому обратился его знакомый с предложением за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей выступить в качестве учредителя и директора в ООО, фактически не осуществляя деятельность по его управлению, и тем самым выполнить роль подставного лица.
"На тот момент молодой человек, являясь студентом юридического факультета, ответил согласием и предоставил свой паспорт знакомому, который впоследствии подготовил правоустанавливающие документы для образования юридического лица. Противоправные действия дали основание для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений об обвиняемом, как о подставном лице, то есть учредителе и директоре ООО без фактического управления юридическим лицом", – добавляют в СКР.
Свою вину мужчина признал в полном объеме. Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.
Комментарии
он чё дурак сам сознаться, иначе это походу не доказать никак
А зачем? В чем выгода его знакомого, предложившего ему денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей? Кого кинуть хотели? Государство? Частников? В чем смысл мошенничества?
Сейчас так просто создать предприятие, раньше надо было побегать и много кому предложить денежное вознаграждение