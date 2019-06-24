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Депутат Госдумы от Алтайского края на своем "Лексусе" сбил мотоциклиста в Москве

, ИА "Амител"
Отмечается, что только в этом году депутат четырежды привлекался к ответственности за нарушения ПДД

Депутат Госдумы от Алтайского края, заслуженный врач России Николай Герасименко сбил мотоциклиста в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

ДТП с мотоциклистом произошло на Ленинском проспекте. Отмечается, что Герасименко находился за рулем своего автомобиля Lexus.

"68-летний депутат неаккуратно перестроился в районе улицы Крупской и врезался в КТМ Владимира Лазарева. 32-летний парень сильно ударился об асфальт, получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Депутат шести созывов думы (включая нынешний) Николай Герасименко отделался легким испугом. Когда отец пострадавшего в ДТП Владимира Лазарева приехал на место, депутата уже не было", – сообщает канал.  

Также отмечается, что только в этом году депутат четырежды привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Сам Герасименко рассказал ИА "Банкфакс", что находился на месте аварии около четырех часов, пока сотрудники Госавтоинспекции оформляли ДТП. По его словам, он сразу же остановился после столкновения. Мужчину увезли в ГБ № 1, откуда, как отмечает депутат, тот ушел самостоятельно, отказавшись от медицинской помощи.

Он также подчеркнул, что до заключения экспертов трудно сказать, кто был виноват: "Я ехал по второстепенной дороге и поворачивал на главную. Там все свободно было впереди, я повернул и в этот момент, когда я совершал маневр, произошло столкновение. Там сейчас разбираются, рано делать какие-то выводы, думаю".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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