Новый анальгетик быстрого действия создали российские ученые

Российские ученые разработали новый лекарственный препарат в виде назального спрея, который быстро воздействует на организм и в котором за основу для анальгетика быстрого действия взяли лоперамид, пишут "Известия".
Создали анальгетик в Курчатовском комплексе НБИКС-природоподобных технологий совместно с Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.
По словам начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяны Букреевой, препарат можно использовать в экстремальных полевых условиях. Вводят его как обычный спрей от насморка – через нос.
"Назальная доставка позволяет препарату попадать непосредственно в мозг через обонятельную систему", – пояснила Букреева.
Отмечается, что действующим веществом лекарства сделали лоперамид, который входит в состав популярных средств против диареи. У вещества ярко выражено анальгетическое действие.
В Курчатовском институте заметили, что подобных препаратов в России пока нет. Специалисты заняты их разработкой для населения страны.
Анальгетик уже прошел первый этап испытаний. Несмотря на это, переход к клиническим тестам может занять пять лет минимум.
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