Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни

Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление продюсера Бари Алибасова – это "фейк", а сам он является "гением пиара", пишет "Комсомольская правда".
По словам Саврасовой, в общей сложности Алибасов заработал уже более 2 млн рублей, а также сделал бесплатную рекламу группе "На-На".
"Когда трубы прочищаешь такой химией, засоры исчезают. А что же тогда творится в пищеводе – там все сгорит. Такие люди инвалидами остаются на всю жизнь, а Бари уже в студию к Малахову пришел", – сказала она.
Также она обратила внимание на то, что инцидент с продюсером совпал с 30-летием группы "На-На" и их юбилейным гастрольным туром. По ее словам, ролик с промыванием желудка Алибасова продали на телевидение за 10 тысяч долларов. Так же, как она отметила, участие в шоу Малахова принесло Алибасову около 300 тыс. рублей.
"А потом Бари и сам пришел в студию "Привет, Андрей!" за 500 тыс. рублей. И это еще не финал, другие программы готовятся", – добавила Саврасова.
Ранее сообщалось со ссылкой на врача-гастроэнтеролога, что Алибасов инсценировал отравление. По словам медика, человек не мог так быстро прийти в себя. Алибасова госпитализировали 4 июня из-за отравления средством для прочистки труб "Крот". Из-за яркой упаковки он принял химикат за сок и выпил его. По словам сына продюсера, был риск летального исхода. Алибасова уже выписали и он проходит реабилитацию.
Комментарии
Дешевка, как и его группа.