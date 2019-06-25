Столкновение пассажирского автобуса с автомобилем Chevrolet Captiva произошло утром 25 июня в Барнауле на улице Аванесова – в результате инцидента пострадали две женщины.
Как сообщили в городской ГИБДД, авария случилась в 10:08 в районе дома № 55.
"Предварительно было установлено, что водитель – мужчина 1961 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Captiva, допустил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением водителя – мужчины 1963 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автобуса, женщины 1961 года рождения и 1945 года рождения получили телесные повреждения", – уточняют в полиции.
Пострадавшим оказана медицинская помощь в горбольнице № 1. По данному факту проводится проверка.
Комментарии
Не Каптива это...Лимитед
Такие аварийные знаки в каптивы не ложут-тока в лимитед!