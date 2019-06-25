Барнаульская спортсменка стала чемпионкой Германии по художественной гимнастике, сообщает "Алтайский спорт".
Юниорское первенство состоялось в Нюрнберге. Воспитанница спортшколы "Жемчужина Алтая" Дарья Варфоломеева завоевала золотые награды в упражнениях с лентой, мячом, булавами, а также в многоборье.
Помимо этого, спортсменка стала серебряным призером в упражнении со скакалкой. По итогам турнира Варфоломееву включили в состав сборной Германии, которая выступит на юниорском чемпионате мира.
Соревнования пройдут с 19 по 21 июля в московских "Лужниках". Спортсменка занималась художественной гимнастикой в барнаульской спортшколе "Жемчужина Алтая" у тренера Елены Наумовой. В феврале этого года она переехала в Германию.
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