Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда на пешехода, случившегося вечером 23 июня.
По данным городской ГИБДД, авария случилась около 20:00 в районе дома № 25 по улице Георгиева. Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода, мужчину 1981 года рождения, неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия.
Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно данного происшествия, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-544, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
интересно, где он переходил дорогу, т.к. рядом с домом Георгиева-25 нет пешеходных переходов
А сейчас уже не важно где...водила уехал...теперь не будут вникать где шел баран