Приговор в отношении одного из руководителей АО "Учебно-опытное хозяйство "Пригородное" (100% акций принадлежит Российской Федерации) вынес суд в Барнауле.
Как сообщили в краевой прокуратуре, подсудимого признали виновным во взяточничестве.
"Судом установлено, что директора нескольких предприятий города перечисляли осужденному на счет денежные средства за совершение в их пользу юридически значимых действий, а именно виновный принимал решения о заключении контрактов на выполнение работ в пользу учебного хозяйства", – уточняют в надзорном ведомстве.
В итоге, как подчеркивают в правоохранительном ведомстве, в период с 2014 по 2018 год, обвиняемым было незаконно получено более 400 тысяч рублей.
Размер взятки с каждой конкретной организацией определялся в сумме до 7% от стоимости контракта.
Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 950 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком два года.
Прокуратурой Индустриального района Барнаула, не согласившейся с мягкостью назначенного наказания, внесено апелляционное представление на приговор.
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