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Депутаты требуют от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей

, ИА "Амител", Анна Маковеева
В Мурманской области такая проверка закончилась увольнением заместителя губернатора, курирующего сферу здравоохранения
Фото: vademec.ru

Фото: vademec.ru

Депутаты АКЗС потребовали от министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова провести независимый аудит реальных доходов врачей, а не довольствоваться цифрами официальной статистики. Предложение во время "Парламентского часа" озвучил лидер фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов.

Он отметил, что во многих городах и сельских территориях Алтайского края очень низкая обеспеченность медицинскими кадрами (например, в Бийске – всего 32%), причин тому много, но главная из них – это низкая оплата труда медработников.

"По официальной статистике зарплаты медработников растут, а по факту цифры из налоговой, опрос сотрудников показывают, что доходы не растут, а уменьшаются. Поэтому мы задали министру вопрос о том, ведется ли Минздравом независимый аудит зарплат или они удовлетворяются теми цифрами, которые ЛПУ им направляет, но ответа не получили, – сказал Александр Молотов.

Он напомнил, что на днях врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис после независимой экспресс-проверки реального уровня зарплат медиков уволил своего заместителя Инну Погребняк, которая курировала сферу здравоохранения. Андрей Чибис заявил, что официальные отчеты об уровне зарплат медработников вводили его в заблуждение, а проверка показала реальное положение дел.

Александр Молотов предложил губернатору Алтайского края и министру здравоохранения совместно с депутатским корпусом АКЗС провести аналогичную проверку в нашем регионе.

Не отраслевые вопросы

Дмитрий Попов признал, что по уровню зарплат медиков Алтайский край действительно "финансово непривлекательно выглядит относительно всех десяти субъектов СФО". Однако он подчеркнул, что это не отраслевые вопросы, а в большей степени вопросы социально-экономического развития.

"Регионы, которые демонстрируют иные заработные платы в сфере здравоохранения, достигая показателей, сформулированных в указе президента, имеют более высокие средние по субъекту заработные платы. Мы для себя оцифровали нашу конкурентоспособность и понимаем, какой дополнительный объем финансов нам требуется. Но в первую очередь мы формулируем иной подход к формированию зарплат по базовым специальностям. Эти специалисты должны иметь действительно иной уровень дохода, чем в целом по отрасли", – сказал Дмитрий Попов.

В своем докладе он также акцентировал внимание на том, что в 2019 году структура зарплат медработников была изменена: окладную часть увеличили с 27% до 47%, а стимулирующие и компенсационные выплаты сократили (с 51% до 35% и с 22% до 18% соответственно. В ближайшие годы перед Минздравом стоит задача увеличить окладную часть зарплат до 60%.

По мнению Александра Молотова, это управленческое решение не учитывает интересы тех, кто раньше хорошо зарабатывал за счет своей активности.

"Фонд оплаты труда не был увеличен и, как следствие, зарплаты ряда медработников, причем как раз наиболее активных и деятельных, которые получали больше стимулирующих выплат, снизили. А это опять привело к недовольству, которого можно было бы избежать, если бы изменения подходов произошло одновременно с повышением фонда оплаты труда, как это планируется сделать в образовании. Там умнее поступили", – сказал Александр Молотов.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Комментарии

26.06.2019 06:55
Пионер

Бгггг.... Что будет, когда выяснится, что у участкового терапевта, вместо заявленных 35, по факту - не более 20? Министришку Димасика можно будет камнями на Сахарова побить?

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26.06.2019 06:56
Пионер

В своем докладе он также акцентировал внимание на том, что в 2019 году структура зарплат медработников была изменена: окладную часть увеличили с 27% до 47%, а стимулирующие и компенсационные выплаты сократили (с 51% до 35% и с 22% до 18% соответственно. В ближайшие годы перед Минздравом стоит задача увеличить окладную часть зарплат до 60%.

Да уже из этой формулировки понятно, что врачам, да и учителям надеяться не на что.

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26.06.2019 07:21
гость

Да есть у меня врачи знакомые, реально неплохо стало, уже года 2 как. Вы реальную зарплату учителей проверьте

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26.06.2019 07:25
Nic

Желательно при проверке и на структуру ЗП обращать внимание. Если зп немаленькая, но при этом врач живет на работе, это тоже не порядок.

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26.06.2019 07:58
- гость -

Министр уже оправдывается. Оклад на ставку считать нужно, но делать этого никто не будет, потому что у нас всегда все хорошо. Хотя на самом деле в медицине полная ж...

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