Уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки после падения в реку автомобиля, возбуждено в Алтайском крае.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, трагический инцидент случился в Калманском районе 20 июня.
"На территории Калманского района упал в реку легковой автомобиль, в котором находилась малолетняя девочка. Тело ребенка было обнаружено в реке на следующий день. Предварительно установлено, что приехавшие на берег реки родители оставили малолетнего ребенка в автомобиле, а через некоторое время двигатель автомобиля был запущен и тот съехал с обрыва в воду", — уточняют в СКР.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и даст юридическую оценку действиям родителей ребенка.
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