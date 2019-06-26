Без окон, но с дверьми: как разбирают Дворец спорта в Барнауле

Ремонт Дворца спорта в Барнауле/Фото: Константин Причиненко
Рабочие продолжают разбирать Дворец зрелищ и спорта в Барнауле. Оставшееся без окон на втором этаже, здание кажется слепым и осиротевшим. Груды мусора во дворе Дворца только добавляют депрессивности. Впрочем, владелец здания пообещал, что уже этой осенью горожане увидят его обновленный облик.
Напомним, Дворец спорта имени Титова в Барнауле закрыли 8 августа 2018 года из-за нарушения правил пожарной безопасности. В конце февраля 2019 года спортобъект выкупил предприниматель Михаил Дроздов. Новый владелец пообещал, что здание сохранит свой профиль и останется главной площадкой для проведения всех крупных событий в регионе.
В рамках реконструкции будут заменены сиденья на трибунах — они станут полумягкими. Перекрытие потолка заменят на более безопасные. Появится новое освещение и звук.
Будет изменена и система охлаждения, система вентиляции, а также произведен косметический ремонт Дворца спорта. Будет проведен ремонт в фойе и раздевалках. Все эти ремонтные работы позволят открыть Дворец спорта для команды "Алтай" уже к осени 2019 года.
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пластиковыми панелями обошьют?