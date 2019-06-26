Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выразил обеспокоенность экологической обстановкой на Байкале, сообщает РИА "Новости".
По его словам, главная проблема самого глубокого озера в мире в растущем огромными темпами объеме бытовых отходов, оставляемых миллионами туристов, особенно "дикими".
"Тонны мусора валяются на берегу. Рано или поздно придется ограничить поток туристов на Байкал", – анонсировал изменения Иванов.
Он выразил мнение, что доступ отдыхающих к озеру должен регламентироваться по аналогии с другими охраняемыми природными территориями.
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