С 1 сентября 2019 года в России введут программу "Культурные нормативы школьников", сообщает ТАСС. Ее разработкой занимались Минкультуры и Минпросвещения.
"Новая программа предоставит молодым людям дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками", – анонсировали в правительстве.
Ранее министр культуры Владимир Мединский рассказывал о проекте. Речь идет о том, что школьники в обязательном порядке будут посещать выставки, музеи, театры и смотреть фильмы.
Отмечать выполнение норматива будут в специальном электронном дневнике, в котором учащиеся будут делиться своими впечатлениями.
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