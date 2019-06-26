Более 20 тонн сыра, следовавшего из Киргизской Республики, не пустили в Алтайский край, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве уточняют, что факт нарушения законодательства Евразийского экономического союза был выявлен 24 июня в пункте предварительного уведомления "Кулундинский".
Более 20 тонн сыра следовали из села Жылуу Булак Иссык-Кульской области Киргизской Республики для реализации в Барнауле. Однако в документах имелись нарушения – отсутствовали результаты лабораторных исследований, дата выработки продукции не соответствовала датам изготовления, указанным на маркировке. В итоге груз не был допущен к ввозу на территорию России и отправлен на территорию Казахстана для возврата по месту отгрузки.
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