В Красноярске родители подарили выпускникам торт, в который были воткнуты плитки с их фотографиями, правда, многие пользователи соцсети сочли, что это похоже на надгробия.
Снимок этого кулинарного шедевра опубликован в паблике "Типичный Красноярск" в соцсети "ВКонтакте", и вызвал бурное обсуждение.
Одни горожане посчитали, что у идейных вдохновителей такого неординарного подарка мягко говоря специфическое чувство юмора.
В то же время другие пользователи социальной сети сочли, что странные ассоциации возникают как раз у тех, кому пришло в голову сравнивать торт с фотографиями и надгробия.
"Раньше, в молодости наших родителей, в выпускных альбомах фотографии учеников были в овальных формах. Мне именно это напомнило. Но не надгробия", – написала подписчица паблика.
Комментарии
кучно лежат ) ) ) жестко конечно. Реально кладбище. ппц.