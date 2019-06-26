На фотографиях видно, что обильный снегопад окрасил в белый цвет практически все окрестности / Фото: vk.com/biysk_info
Туристы из Алтайского края попали под снегопад 25 июня в Республике Алтай, сообщают очевидцы в паблике "Бийск инфо" в соцсети "ВКонтакте".
На фотографиях видно, что обильный снегопад окрасил в белый цвет практически все окрестности Семинского перевала – излюбленного места отдыха в горах.
"Выехали мы такие из Бийска, на улице +20, солнце жарит, едем в шортах и сандалиях, а на Семинском перевале зима всё ещё -1 и снег метёт", — удивляется один из отдыхающих.
Некоторые туристы решили не упускать возможность: поиграли в снежки и попытались слепить снеговик.
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