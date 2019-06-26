РПЦ выступила с инициативой закрепить за эмбрионом права человека и защитить их законодательно, сообщает Regnum.
"Эмбрион является человеком. В связи с этим ему принадлежит ряд прав, которые необходимо отстаивать", — подчеркивают авторы инициативы.
Они составили проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", который служит как раз для этой цели.
Он предусматривает знак равенства между убийством человека и абортом, а также запрещает проведение с ним научных экспериментов, в том числе и его замораживание.
Комментарии
Шли бы вы лесом
Ребятушки, лучше дальше отжимайте земли. Ну не лезьте туда, где вы не понимаете ничего, да и не нужны - от слова совсем.