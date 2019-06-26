Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал результаты расследования антикоррупционной организации Transparency International, которая подсчитала, что Минпромторг в 2016-2017 годах потратил на проживание своих чиновников за рубежом более 19 млн рублей.
"Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях, – цитирует слова Мантурова ТАСС. – Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся".
По его словам, в каждом ведомстве существуют люди, которые высчитывают траты на перелеты и проживание. Они же и подбирают, на каких самолетах нужно лететь и в каких отелях проживать. При этом в своем выборе они исходят из имеющегося на эти цели бюджета, уточнил Мантуров.
Ранее Transparency International рассказала о том, что руководитель Министерства промышленности и торговли в ноябре 2016 года в Шанхае проживал в президентском люксе The Peninsula Shanghai почти за 1,4 млн рублей.
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