На 60-м году жизни трагически погиб Аркадий Ивановский. Он был последним гитаристом "Песняров" до распада группы.
О гибели музыканта сообщил администратор форума Олег Верещагин на неофициальном сайте самого известного белорусского музыкального коллектива. По его словам, Ивановский утонул.
"Очень был добрый и отзывчивый человек, никогда не занимался интригами и не участвовал в конфликтах. Вообще, казалось, к жизни относился как-то безрассудно", — пишет один из знакомых Ивановского.
Как сообщает РИА Новости, по факту гибели музыканта следственные органы Белоруссии проводят проверку.
Известно, что 24 июня музыкант снял одежду и по своей традиции начал утренний заплыв в водохранилище "Дрозды", но из воды так и не вышел.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело Ивановского без признаков жизни. Не исключено, что во время плавания у него случился сердечный приступ. Точную причину смерти установят судмедэксперты.
Аркадий Ивановский выступал в группе "Песняры" с 1996 года. С 2004 года преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства в минском Институте современных знаний, занимался джазовыми проектами и сотрудничал с другими музыкальными коллективами.
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