В Бурятии Ан-24 выкатился за ВПП, пробил ограждение и загорелся

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии, сообщает ТАСС.
Во время приземления в аэропорту Нижнеангарска воздушное судно выкатилось за взлетно-посадочную полосу, протаранило ограждение и загорелось. В этот момент в нем находилось 46 человек.
В результате аварии двое пилотов погибли, а 22 пассажира получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшим оказана первая медицинская помощь на месте ЧП. Семь человек госпитализировано в городскую больницу.
Возгорание самолета ликвидировано. Причины авиакатастрофы устанавливаются. Известно, что в полете у Ан-24 отказал один из двигателей.
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