Министерство сельского хозяйства Алтайского края объяснило Amic.ru смысл оптимизации тепличного комбината "Индустриальный".
Ежегодно он производит 8-9 тыс. тонн овощей. Так, в 2018 их выращено 8,1 тыс. тонн.
В предыдущие годы здесь была проведена серьезная работа по модернизации тепличного хозяйства.
Российский рынок овощей динамично развивается, усиливается конкуренция. Это требует сегодня новых подходов к организации производства, решения вопросов реализации продукции через торговые сети.
Чтобы повысить конкурентность продукции и соответствовать условиям рынка, предприятию необходимо завершить программу реконструкции и модернизации. Для этого необходимо более миллиарда рублей.
Главная задача – на основе имеющегося производственного комплекса ОАО "Индустриальный" создать высокотехнологичное конкурентоспособное производство.
Для этого комбинат планируется передать в аренду. Уже проведены переговоры с ООО "Тепличный комбинат "Толмачевский".
У его руководства есть серьезные намерения развивать тепличное производство в Алтайском крае. Проект договора аренды находится на согласовании. Его должны подписать до 15 июля.
Уже в этом году ООО ТК "Толмачевский" планирует реализовать ряд решений по модернизации и реконструкции теплиц и систем обеспечения производства "Индустриального" для перехода на эффективные технологии выращивания овощей, успешно зарекомендовавшие себя и применяемые на современном производстве.
В частности будет проведено устройство системы досвечивания теплиц, строительство складских помещений с цехом фасовки продукции, модернизирована одна из двух котельных с выводом из производства наиболее старой. В последующие три года будет продолжена реконструкция мощностей для обеспечения эффективного производства.
Реализация проекта позволит увеличить урожайность овощей более чем в 2,5 раза – с 45 кг до 120 кг на квадратный метр, заверили в ведомстве.
Ожидается, что это позволит произвести уже в 2020 году 9400 тонн, а в 2021 году – не менее 11 тысяч тонн овощной продукции.
Проведение преобразований требует оптимизации численности работников ОАО "Индустриальный". Это связано с выводом нерентабельных площадей и совершенствованием системы теплообеспечения.
Кроме того, изменение структуры управления производством предусматривает оптимизацию административно-управленческого аппарата.
Основной части трудового коллектива работников тепличного комплекса будет предложено продолжить трудовую деятельность под управлением ООО ТК "Толмачевский", заверили в Минсельхозе. Работникам будут предоставлены социальные гарантии.
Комментарии
Проведение преобразований требует оптимизации численности работников ОАО "Индустриальный"
как политкоректно назвали увольнение работников в связи с сокращением штата )))
Вот в Минсельхоза и оптимизировать управленческий аппарат, коли с работой не справляются. А то подставляют рядовых работников, на чьём горбу хозяйство держалось много лет. Ну будет теперь один за двоих работать за меньшую зарплату ( не нравится - уходи!), а эти дармоеды ещё карлинского разлива будут продолжать забрать и жрать в три горла, ещё больше, чем прежде. Достукается Томенко! Полтыщи человек выкинуть на улицу это не фунт изюму. Надо отвечать.
А это толмачевское теперь будет работать тут, но платить налоги с дохода в бюджет Новосибирской области? То есть, смысл был увести большое предприятие по сути в Новосибирск.
Мутноватая темка..... Оптимизация, реструктуризация - это бодрые синонимы попыток выжать из того, что есть побольше ресурсов, ничего не вкладывая.
Кто-нибудь понимает,что происходит в стране? Кто все эти люди,принимающие такие решения?????????????????
Кто-нибудь понимает,что происходит в стране?
ну дык капитализма аднака...