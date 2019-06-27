Ремонтные работы пройдут в июле на старом железнодорожном мосту через Обь в Барнауле – это отразится на движении транспорта.
Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, работы по противокоррозионной защите пролетных строений будут проводиться на железнодорожном мосту, совмещенном с автомобильным, с 5 по 31 июля.
"В связи с этим, в целях безопасности во время проведения работ на старом железнодорожном мосту с 22:00 до 06:00 по местному времени в указанный период будет прекращено движение личного и общественного транспорта. На курсирование пассажирских поездов данные работы не повлияют", – говорится в официальном сообщении.
Железнодорожники уточняют, что решение о проведении работ принято на основании технических регламентов эксплуатации железнодорожных мостов и согласовано с краевым Минтрансом, ГИБДД и другими ответственными службами.
Гостей и жителей города просят заранее планировать свои поездки.
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