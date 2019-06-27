Британский диетолог Ким Пирсон рассказал журналисту The Sun о взаимосвязи стресса и образовании лишнего веса.
По его словам, во время переживания неприятных ощущений в организме человека вырабатывается кортизол ("гормон стресса").
Он оказывает негативное влияние на образование жира, особенно висцерального – в области живота.
Как сообщает Regnum, именно эту жировую прослойку потом люди пытаются "сжечь", прилагая при этом большие усилия, чем для нейтрализации жира на других областях тела.
В связи с этим Пирсон рекомендует желающим похудеть следить в том числе и за своим психологическом состоянием.
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