Путин рассказал, что думает о преемнике "всегда, начиная с 2000 года"

Президент России Владимир Путин перед саммитом G20 в интервью Financial Times ответил на вопрос о преемнике, пишут "Ведомости".
Путин заявил, что думал над тем, кого назвать своим преемником "всегда, начиная с 2000 года".
"Ситуация меняется, меняются определенные требования к людям. А в конечном итоге – я скажу это без всякого кривляния, преувеличения и без всякой красовки – в конечном итоге решение должен принять российский народ. Что бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово за избирателем, за гражданином Российской Федерации", – ответил он на вопрос.
Также президент заявил об отсутствии олигархов в стране.
Он пояснил это тем, что в России есть крупные компании, однако практически нет тех, кто использовал бы какие-то преференции от близости к власти.
Ранее об отсутствии олигархов в России заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", — подчеркнул Песков.
Комментарии
какое наивно-детское представление об олигархии, даже не смешно......
и это не последние лица в государстве.......
лучше б спросили чему равен косинус ПИ - самый простой вопрос на тухлость мозгов для образованного человека, а онЕ об олигархах - повторюсь: "не смешно".
сказочный....
сказочный троечник...
как у нас оказывается все хорошо и справедливо... хорошо что уточнили