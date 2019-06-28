Полиция в Барнауле задержала девушку, которую подозревают в краже вещей из магазина одежды, расположенного в одном из торговых центров.
В ГУ МВД по Алтайскому краю уточняют, что "добычей" подозреваемой оказались джинсы, брюки и топ. Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. Сумма причиненного ущерба составила около 4000 рублей.
Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемую. Похищенное имущество изъято.
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
посадят лет на 5....а украла бы пол лярда - дали бы условно и штрафик.