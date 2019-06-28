В ПФР заявили, что 4,4 млн неработающих российских пенсионеров, получающих социальную доплату к пенсии, наконец почувствовали на себе ее индексацию, пишет "Российская газета".
Отмечается, что Пенсионный фонд России произвел перерасчет доплат 4,4 млн пенсионерам. В итоге ежемесячные доплаты у них выросли в среднем на 523 рубля.
Перерасчет был сделан в соответствии с поправками в законы о социальной помощи и прожиточном минимуме, которые были внесены в апреле. До этого пенсионеры, чья пенсия была ниже прожиточного минимума, получали доплату, уравнивающую пенсии с минимумом.
Однако каждый раз, когда в начале года пенсии индексировались, их размер рос, а величина доплаты понижалась. В итоге на руки людям приходила та же сумма, что была раньше.
По новым правилам, доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры поддержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.
В ПФР заявили, что абсолютное большинство пенсионеров получили повышенные доплаты вместе с пенсией за май. Также в майские выплаты вошла прибавка в результате перерасчета с января по апрель.
Как заверили в ПФР, если кто-то еще не получил прибавку, это обязательно произойдет до 1 июля.
Комментарии
В итоге ежемесячные доплаты у них выросли в среднем на 523 рубля.
а повышая возраст выхода на пенсию на 5 лет и забирая по 860 тыс рублей с теперь уже небудующих пенсионеров среднестатистическим уже пенсионерам обещали по 1000 рублей ежемесячно....