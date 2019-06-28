Закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП вступил в силу в России

В России в пятницу, 28 июня, вступает силу новый закон об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей, сообщает РИА "Новости".
Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 17 июня.
Согласно документу, ужесточается наказание, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью – от 3 до 7 лет лишения свободы (ранее максимальный срок составлял 4 года).
Если в результате аварии погиб человек, водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы (ранее – от 2 до 7 лет).
Если ДТП привело к гибели двух или более человек – от 8 до 15 лет (ранее – от 4 до 9 лет).
Также ужесточилось наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и в метрополитене. Соответствующие изменения вносятся в статью 263 УК РФ.
К категории тяжких преступлений также добавляются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за пять лет под колесами пьяных водителей исчезает целый город.
Комментарии
Ну нормально, но за гибель я бы еще добавил