Поиски двоих детей, пропавших в поселке Кировском Смоленского района, ведут спасатели и полиция, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В экстренном ведомстве уточняют, что данные о пропаже двоих восьмилетних мальчиков поступили сегодня поздно ночью.
"Как только с заявлением о случившемся в отделение полиции обратились родители, начались поисковые работы. В ходе разыскных мероприятий на берегу реки Песчаная были обнаружены два велосипеда и детская одежда. Вещи найдены на крутом берегу реки (высота около трех метров)", – говорится в сообщении спасателей.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, представители администрации, инспекторы по маломерным судам, сотрудники районного пожарно-спасательного гарнизона и волонтеры.
Всего в поисках задействовано 37 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС России – 18 человек, три единицы техники.
Также для оказания помощи в поисках на место инцидента выехала водолазная группа.
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