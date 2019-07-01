В середине мая 2019 года при въезде в город Бийск открылся первый инвестиционный объект кластера "Золотые ворота" – туристический комплекс "Горная страна", который придумал и создал Алексей Саламатов. Он же – главный редактор газеты "Деловой Бийск", он же – издатель, известный фотограф и предприниматель. Как возникла идея построить "ворота", почему стройка была заморожена на несколько лет, кто "заставил" ее продолжить и при чем тут психушка – читайте в очень откровенном интервью Алексея Саламатова.

Корреспондент: Алексей Валерьевич, недавно в Алтайском крае с инспекцией туристических кластеров побывал почти в полном составе Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Посетили депутаты и ваш новый комплекс дорожного сервиса "Горная страна". Признайтесь, вы его построили к их приезду, ведь без этого туркластер "Золотые ворота" очевидно бы признали провалившимся проектом?

Алексей Саламатов: Мне уже не раз задавали этот вопрос. Конечно нет. О предстоящем визите стало известно лишь в конце 2018 года, а строительство мы возобновили в конце 2017. Между этими двумя событиями нет никакой связи.

Корр.: Как впечатление от общения с депутатами?

А.С.: Все было очень доброжелательно. Я показал гостям наше детище, насколько было возможно, рассказал об Алтае, его достопримечательностях и особенностях. Вячеслав Фетисов сказал мне, что в восторге от того, что увидел. Это очень приятно. Вообще Вячеслав Александрович ожидаемо пользовался огромной популярностью среди присутствующих, все хотели с ним сфотографироваться. Думаю, по этой причине график пребывания депутатов сильно сдвигался по ходу визита. Удивило, что председатель комитета Михаил Дегтярев – совсем еще молодой человек. Сразу после знакомства он сделал с нами селфи и тут же выложил в "Инстаграм". Новое поколение политиков. Теперь мы с ним взаимно подписаны. В "Фейсбуке", кстати, тоже дружим… Думаю, неплохая возможность появилась писать о проблемах алтайского туризма председателю комитета Госдумы в личных сообщениях… Или звонить на мобильный.

Корр.: Вас не смущает, что нынешняя Государственная дума непопулярна в народе, и люди могут счесть вас провластным персонажем?

А.С.: Не смущает. По профессии я журналист, редактор независимых СМИ и стараюсь относиться ко всему непредвзято. Я профессионал, который сформировался в профессии еще в те времена, когда свобода слова еще что-то значила. Мне также не нравятся многие решения власти. В частности пенсионная реформа, которую я считаю несправедливой. Я возмущен ростом цен на топливо. Мне горько видеть нищих пожилых людей… Да и не пожилых тоже. Многое мне не нравится. Но в данном случае речь шла об интересах моего любимого города и не менее любимого края. Главный результат – Алтайский край сохранил финансирование в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма", а имел огромное шансы его лишиться. Это в интересах всех жителей края. И мне очень приятно, что в таком результате есть и наша немалая заслуга.

Корр.: И все же… В Интернете высказывались предположения, что начать строительство объекта в проблемном туркластере вас заставили местные чиновники…

А.С.: Глупость несусветная! Еще раз повторяюсь – я владелец и редактор весьма влиятельных в городе СМИ. Ну кто меня может заставить что-то сделать помимо моей воли без риска нарваться на грандиозный скандал?! У нас только в "Инстаграм" более 75 тыс. подписчиков… Это третья часть жителей Бийска и его окрестностей! О чем вы говорите?!

Корр.: Тогда расскажите, как все начиналось на самом деле?

А.С.: Меня сагитировал мой товарищ, депутат Бийской думы и на тот момент директор управляющей компании кластера "Золотые ворота Алтая" Игорь Степанов. Мы с ним часто путешествуем по Алтаю, и он упорно рассказывал мне о всех преимуществах и хороших перспективах кластера. Мы оба безумно любим наш Алтай, и в конце концов я загорелся идеей создать не просто дорожный сервис с кафе и магазином, а объект полностью соответствующий званию "ворот Алтая", который бы давал путешественникам ясное представление о тех невероятных красотах, которые ждут его впереди. Ведь "Горная страна" расположена в самом начале легендарного Чуйского тракта, который я искренне считаю самой красивой дорогой на всем свете, и весь Алтай – одним из самых красивых мест на земле. Я это точно знаю, поскольку много путешествовал, в том числе и по тем местам в мире, которые принято считать самыми красивыми… Именно по этой причине весь интерьер комплекса "Горная страна" декорирован великолепными фотографиями Алтая – работами лучших фотографов-пейзажистов, а у входа гостей встречает огромный снимок во всю стену, сделанный мной как-то летом на Кызыльском перевале… Его размер что-то около 7 метров на 4.

Корр.: Вы на долгое время прекращали строительство. С чем это было связано?

А.С.: Мы начинали стройку в благоприятные для экономики времена. Поскольку кластер "Золотые ворота Алтая" позиционировался как нечто очень крутое, да и на тот момент в нем было достаточно много инвесторов, которые в последствии разбежались. Мы сделали довольно дорогой проект двухэтажного кирпичного комплекса, в который помимо кафе и магазина входили еще небольшая гостиница, шиномонтаж и автомойка. Потом ситуация в экономике поменялась, доходы от основного бизнеса сильно упали, и мы поняли, что эту стройку мы просто не вытянем. На тот момент был сделан дорогой фундамент под двухэтажное кирпичное здание, но мы смирились с потерей денег и решили заморозить строительство. Потом родились внуки, и это тем более ушло на второй план.

Корр.: И как вы решили вновь начать осуществление проекта?

А.С.: Меня подвигнул на это новый глава Бийска Александр Петрович Студеникин. Он объяснил мне простую вещь, о которой я не знал: если на территории кластера "Золотые ворота Алтая" до конца 2018 года не будет сдано ни одного объекта, то Бийску придется вернуть в федеральный бюджет средства, потраченные на инфраструктуру кластера. А это для нашего небогатого города разорительно. Мы подумали и решили продолжить стройку при условии, что нам дадут возможность упростить и удешевить проект. То, что в результате получилось, мне нравится больше. Лаконично и выразительно.

Еще раз повторюсь: нас никто не заставлял. Во-первых, Бийск – город, в котором я вырос и прожил всю жизнь. Я очень его люблю. Во-вторых, Александр Студеникин произвел на меня очень благоприятное впечатление. Он располагающий к себе, харизматичный человек, и я проникся к нему доверием. И, надо отметить, не ошибся. Все обязательства городская администрация выполняет. Кстати, Студеникин, очень популярный среди бийчан мэр. Как представитель независимых от власти СМИ, я вовсе не склонен к пустой комплементарности. Я это знаю по комментариям в наших пабликах в "Инстаграм". Людям сейчас страшно представить, что до "руля" в городе дорвались бы персонажи из 90-х, типа бывшего главы Бийского района Якубы.

Корр.: Давайте откровенно. Вы уже не молоды. Трудно начинать новое дело в таком возрасте?

А.С.: Трудно. Хорошо, что я лысый и седой, а то бы поседел и полысел… И стройка очень хлопотное и нервозное дело. И начало нового бизнеса тоже. Бывало, конечно, в жизни и сложнее, например, в начале 90-х, когда все развалилось, а на обломках надо было возводить здание новой жизни. Начинать с нуля всегда непросто, тем более когда ты еще совсем молод. Но в молодости у тебя есть самое главное – здоровье. Сейчас оно тоже есть, только другое… Совсем другое…

Самым тяжелым было время после открытия. По наивности мы полагали, что все сразу заработает и будет приносить хоть какую-то прибыль. Но долгое время выручка была мизерной, и мы реально опасались не набрать даже на зарплату сотрудникам. Я очень переживал. Думал, неужели это принципиальная, стратегическая ошибка? Буквально не спал ночами и почти ничего не ел. Потом, после очередной бессонной ночи спросил себя: "Леша, ты хочешь в психушку?" Ответил на этот вопрос отрицательно, взял себя в руки и успокоился… А еще, как выяснилась, у меня есть настоящие друзья…

Корр.: Почему же вы так переживали? Вы же предприниматель со стажем, а у таких обычно толстая кожа…

А.С.: По своей человеческой сути я не предприниматель. Психотип у меня не предпринимательский. Я творческий человек – издатель, журналист, фотограф, немного писатель… Да, мне удавалось зарабатывать приличные деньги, в том числе и на фондовом рынке, но предпринимателем себя на считаю. Удачливым человеком – да, предпринимателем – нет. Впрочем, все, что ни делается, все – к лучшему. Я в этом уверен. Хотя бы потому, что сложная жизненная ситуация после долгих лет благополучия сделала меня лучше, как человека – добрее, умнее, глубже, наверное… И, думаю, гораздо сильнее.

Корр.: Вы упомянули о друзьях.

А.С.: В сложных жизненных ситуациях очень ясно проявляется кто есть кто. Легко и просто дружить, когда все хорошо. А вот когда наступают трудные дни, и, к примеру, срочно нужны деньги, кто-то дает тебе серьезную сумму даже не требуя расписки, а кто-то не хочет вернуть собственный долг…

Корр.: Судя по формулировке "серьёзная сумма", и люди это непростые?

А.С.: Например, Александр Юрьевич Глумов, собственник предприятия "Алтайская буренка", Юрий Александрович Никитин, генеральный директор торгового двора "Аникс". Они всегда готовы помочь, на них всегда можно опереться в трудную минуту. Но дело вовсе не в известности и состоятельности. Многие люди помогали, как могли. Например, мой старый друг — фотограф Владимир Бедарев, который сделал множество фоторепортажей и фотосессий совершенно бескорыстно…

О негативном говорить не буду. Тоже, кстати, известный чел. Одного только категорически не хочется, чтобы этот персонаж вновь появился на политическом небосклоне нашего города. И района…

Еще я был удивлен, насколько отзывчивы наши люди. По своим публикациям в социальных сетях. Например, в ответ на мою просьбу распространить информацию об открытии "Горной страны" в Фейсбуке было в общей сложности более 700 репостов, а в Одноклассниках 5 тысяч лайков и 200 тысяч просмотров! Люди искренне старались помочь, за что я очень им благодарен.

Корр.: Как сейчас обстоят дела у "Горной страны"?

А.С.: Нормально. Как они могут еще обстоять в летний туристический сезон? Впрочем, впереди еще очень много работы, ведь турсезон у нас короткий.

Корр.: Вы известный на Алтае, да и не только, фотограф, но всегда подчеркиваете, что вы в фотографии непрофессионал. Почему?

А.С.: Я прекрасно знаю, как работают профессионалы-пейзажисты. Сначала они выбирают объект сьемки, потом точку сьемки, чтобы показать в наилучшем виде. А потом, возможно, неделями ждут, когда будут идеальные условия для удачного снимка – свет, красивый восход или закат, туман, может быть. На это уходит очень много времени, но в этом и заключается настоящий профессионализм. Тонкостей много, я их знаю, но действую так не всегда. Поэтому я не профессионал. Мои самые удачные и признанные как шедевры снимки, это стечение обстоятельств, везение и фотоаппарат под рукой. Как я люблю шутить, "хожу всегда с фотоаппаратом, как дурак в каске"… Маленький походный кофр действительно почти всегда у меня в машине.

Я не фотограф-профессионал, я профессионал-издатель! А главная задача издателя — отличать хороший текст от плохого, качественную верстку от плохой и, конечно, талантливые фотографии от бездарных. И очень желательно самому все это хорошо уметь. Вот я и стараюсь…

Корр.: Тогда в чем же секрет притягательности ваших снимков?

А.С.: Могу лишь только предполагать. Важен свой почерк. Если большинство хороших фотографов проповедуют принцип "ничего лишнего", то есть на снимке должно быть только самое главное, он должен быть лаконичным, я к своим работам подхожу иначе. Мне всегда хочется написать фотоаппаратом картину. Создать композицию, вызывающую чувство гармонии. Это сложно, это трудоемко, это требует терпения и везения, но это иногда у меня получается…

Корр.: Как вы начали фотографировать?

А.С.: Живущие на Алтае все хоть немного, да фотографы. Вот и я начал фотографировать, когда издавал журнал, посвященный Алтаю. Он назывался "Алтай: знакомое и неизвестное". Сначала фотографировал по принципу "вот так это выглядит", то есть сугубо для иллюстраций. Например, вот так выглядит памятник Василию Шукшину на Пикете, а это Белый бом на Чуйском тракте… И только через длительное время количество перешло в качество, стали получаться достаточно художественные снимки. Люди их оценили. Сейчас, кстати, из-за "Горной страны" почти не фотографирую, потому что ездить на Алтай нет времени. Печалюсь из-за этого.

Корр.: А журнал про Алтай был удачным проектом? Расскажите о нем.

А.С.: Смотря в каком смысле. Он был очень ярким проектом! Я бы даже сказал уникальным. Журнал "Алтай: знакомое и неизвестное" получал признание на федеральном уровне – стал лауреатом Национальной туристической премии имени Юрия Сенкевича и международной премии "Лидеры туриндустрии". Журнал представлял Алтай на крупнейших международных туристических выставках – в Москве, Берлине, Пекине. Бывали номера, которые мы выпускали на нескольких иностранных языках! Его называли "энциклопедией Алтая", и старые номера до сих пор бережно хранят поклонники и ценители. Но, к сожалению, подобные яркие, но затратные проекты редко бывают финансово благополучными. Мы делали отличный продукт про Алтай, которым можно было гордиться, но теряли деньги из-за убытков… Сегодня костяк коллектива журнала, который я собирал много лет, делает под моим руководством чудесные путеводители по Алтаю под брендом "Горная страна".

Могу представить, какое великолепное периодическое издание про Алтай мы могли бы делать сегодня, когда знаем и умеем гораздо больше, чем тогда. Но, к сожалению, я не готов его выпускать на голом энтузиазме. Время энтузиазма прошло. Жесткое сейчас время… В любом случае, этот журнал был одной из самых ярких страниц в моей жизни…

Корр.: "Горная страна" тоже "яркая страница"?

А.С.: Да, конечно! Скучать некогда. Надеюсь, моя жизнь останется интересной и насыщенной до глубокой старости. А иначе зачем тогда жить?

Виктор Рощин