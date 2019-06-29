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Медики рассказали от каких пищевых привычек нужно отказаться, чтобы похудеть

, ИА "Амител"
Рекомендация пить как можно больше жидкости появилась не без участия производителей бутилированной воды
Оптимального режима питания важно придерживаться для здоровья и нормального веса / Фото: dietmap.ru

Оптимального режима питания важно придерживаться для здоровья и нормального веса / Фото: dietmap.ru

Если ребенка не приучили к фруктам и овощам и заставляли доедать все до последней крошки, чего бы это ни стоило, то, став взрослым, он вряд ли будет приверженцем правильного питания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов.

Плотный завтрак долгое время считался очень полезным. Диетологи рекомендовали есть наиболее калорийные продукты с утра, а исследователи находили связь между отказом от завтраков и нарушением обмена веществ, развитием диабета второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже кариесом. Правда, статистически взаимосвязь этих событий была мала. Вполне вероятно, что на состояние организма плохо влияло не избегание завтраков, а курение, алкоголь и не очень здоровый образ жизни, часто характерные для людей, которые не едят по утрам.

Научный эксперимент, в котором приняли участие три сотни добровольцев, не подтвердил положительную роль утренних приемов пищи в борьбе с ожирением. А австралийские ученые и вовсе доказали, что люди, пропускающие завтрак, в среднем съедают на 260 килокалорий в день меньше, чем те, кто ест по утрам. А значит, и вес у любителей утренней трапезы, как правило, больше.

"В исследовании австралийцев изменялись лишь условия приема пищи, без учета суточной калорийности. Полученные результаты вполне закономерны. Для снижения массы тела наибольшее значение имеет суточная калорийность рациона. Но нужно помнить, что правильно выбранный завтрак помогает контролировать аппетит в течение дня и улучшает восприятие рекомендуемой диеты. Не нужно создавать рейтинги важных или не важных приемов пищи. В каждом отдельном случае следует индивидуально подходить к структуре рациона, так как что, сколько и когда есть, зависит и от ритма жизни, и от тренировочного процесса, и от хронических заболеваний", — рассказывает терапевт-диетолог Екатерина Бурляева, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук.

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Рекомендация пить как можно больше жидкости для поддержания здоровья появилась не без участия производителей бутилированной воды. В докладе Национальных институтов здравоохранения США за 1945 год указывается, что в сутки человеку нужно около трех литров жидкости. Правда, там же есть данные о том, что большая часть воды уже содержится в пище. Но эту информацию обычно игнорируют, а бутылка питьевой воды давно считается символом правильного питания.

Пока исследователи не нашли доказательств, что люди, пьющие много воды, обладают более крепким здоровьем, чем остальные. Например, не подтвердилось, что потребление больших объемов жидкости улучшает работу почек или повышает увлажненность кожи. Что касается французских ученых, нашедших связь между большими объемами выпитой жидкости и хорошим самочувствием у детей, то они работали на деньги производителей бутилированной воды и к их выводам надо относиться с осторожностью.

По мнению Бурляевой, человеку действительно не обойтись без жидкости, но пить ее надо ровно столько, сколько требуется нашему телу.

"Вода играет значимую роль в биохимических реакциях, протекающих в организме. В среднем потребность человека в жидкости составляет три литра в сутки. Как правило, около восьмисот миллилитров жидкости человек потребляет с пищей незаметно для себя — это фрукты, овощи, супы, мясо, рыба и прочее. Еще человек пьет чай или кофе — в среднем два-три раза в день по 200-300 миллилитров, получается около 1400 миллилитров жидкости в сутки. Вот и выходит, что до нормы не хватает 1600 миллилитров, или восьми стаканов. Это общие рекомендации. Обычно врачи, разрабатывая индивидуальные рационы, рассчитывают индивидуальную суточную потребность в жидкости с учетом роста, массы и компонентного состава тела, наличия хронических заболеваний и интенсивности физической нагрузки", — отметила диетолог.

Чтобы не толстеть и чувствовать себя хорошо, надо отказаться от насыщенных жиров — эта пищевая привычка родом из 1980-х годов. Тогда в США и Великобритании выпустили рекомендации по питанию, в которых призывали урезать потребление насыщенных жиров. В результате люди стали заменять масло маргарином и потреблять молочные продукты с низким содержанием жира, но худее и здоровее в целом не стали.

Наоборот, доля населения с лишним весом растет — в США с 1980 по 2000 год этот показатель увеличился на 20%. Исследователи предполагают, что дело в сахаре, который добавляют в обезжиренные продукты, например йогурты.

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"Насыщенные жирные кислоты необходимы для построения клеточной стенки, синтеза половых гормонов, усвоения витаминов. Полностью исключать их из рациона нельзя. В "Методических рекомендациях" ФИЦ питания и биотехнологии за 2008 год сказано, что потребление насыщенных жирных кислот для взрослых и детей должно составлять не более десяти процентов калорийности суточного рациона. Это соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Но ВОЗ ставит более жесткие ограничения для людей, входящих в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, — до семи процентов", — подчеркивает Бурляева.

Диетолог считает, что нельзя полностью отказываться и от хлеба: "Хлеб — очень важный продукт в питании человека. Он источник пищевых волокон и витаминов группы В. Конечно, нужно обращать внимание, какой именно хлеб мы едим. Не зря в пирамиде питания хлебу и крупам отводится основное место. Мы с коллегами недавно проанализировали официальные данные по потреблению в России определенных групп продуктов за последние сто лет. Мы увидели снижение потребления хлеба и круп при увеличении потребления жиров. В то же время отмечен рост ожирения у населения России. Подтверждение этому мы находим ежедневно при обследовании и консультации пациентов. Оценка фактического питания позволяет выявить недостаточное потребление хлеба и круп и избыток кондитерских изделий и жиров".

Оптимального режима питания важно придерживаться для здоровья и нормального веса. Поэтому привычка питаться только три раза в день, свойственная большинству людей, не очень полезна. А всевозможные диеты, подразумевающие жесткие ограничения в еде, могут нанести нешуточный вред организму.

"Рекомендация классической школы отечественной диетологии — это пятиразовое питание: три основных приема пищи и два перекуса. Такой режим позволяет лучше контролировать аппетит и дает возможность слаженно работать всем органам и системам, участвующим в процессе пищеварения. Известно, что голодание — один из факторов риска образования камней в желчном пузыре. И при стремлении похудеть голодание будет лишь замедлять обменные процессы, тем самым мешая получить желаемый результат. Но есть и персональные рекомендации, основанные на нестандартном графике работы, например, ночные смены, или тренировочные циклы определенной интенсивности с высокими энергозатратами. Кроме того, существует ряд заболеваний и состояний организма, когда показано дробное питание до семи-восьми раз в день, а в иных случаях — полный голод", — уточнила медик.

Что касается рекомендации не есть после шести, то, по словам Бурляевой, это может быть полезно человеку, если он избегает высокой физической активности по вечерам и ложится спать до 22 часов. В противном случае лучше иметь индивидуальные рекомендации по режиму и характеру питания, отметила эксперт.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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